Панарин о том, будет ли болеть за «Ак Барс»: «Конечно же, нет. Времени не найду. Мне нужно за шайбой бегать. Какой там хоккей в телевизоре?!»

Теги Ак Барс Рейнджерс НХЛ Олег Знарок КХЛ Артемий Панарин Матч ТВ Хоккей

Артемий Панарин сообщил, что не будет болеть за «Ак Барс» в сезоне-2022/23.

– Вы будете болеть за «Ак Барс» в новом сезоне?

– Конечно.

– Да?

– Конечно же, нет.

– А ведь там ваш тесть Олег Знарок.

– Просто времени не найду. Ну, как болеть? Это надо садиться специально, смотреть. Теперь матчи в КХЛ идут через день. А у нас в НХЛ такой же график. Мне нужно за шайбой бегать. Какой там хоккей в телевизоре?!

Ну, плей-офф – так, посмотрю. Дай бог, «Ак Барс» туда попадет. Такие матчи пропускать не стану, – сказал нападающий «Рейнджерс».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные