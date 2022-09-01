Панарин о том, будет ли болеть за «Ак Барс»: «Конечно же, нет. Времени не найду. Мне нужно за шайбой бегать. Какой там хоккей в телевизоре?!»

Артемий Панарин сообщил, что не будет болеть за «Ак Барс» в сезоне-2022/23.
– Вы будете болеть за «Ак Барс» в новом сезоне?
– Конечно.
– Да?
– Конечно же, нет.
– А ведь там ваш тесть Олег Знарок.
– Просто времени не найду. Ну, как болеть? Это надо садиться специально, смотреть. Теперь матчи в КХЛ идут через день. А у нас в НХЛ такой же график. Мне нужно за шайбой бегать. Какой там хоккей в телевизоре?!
Ну, плей-офф – так, посмотрю. Дай бог, «Ак Барс» туда попадет. Такие матчи пропускать не стану, – сказал нападающий «Рейнджерс».