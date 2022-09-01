Панарин о том, будет ли болеть за «Ак Барс»: «Конечно же, нет. Времени не найду. Мне нужно за шайбой бегать. Какой там хоккей в телевизоре?!»

сообщил, что не будет болеть за в сезоне-2022/23.

– Вы будете болеть за «Ак Барс» в новом сезоне?

– Конечно.

– Да?

– Конечно же, нет.

– А ведь там ваш тесть Олег Знарок.

– Просто времени не найду. Ну, как болеть? Это надо садиться специально, смотреть. Теперь матчи в идут через день. А у нас в такой же график. Мне нужно за шайбой бегать. Какой там хоккей в телевизоре?!

Ну, плей-офф – так, посмотрю. Дай бог, «Ак Барс» туда попадет. Такие матчи пропускать не стану, – сказал нападающий .