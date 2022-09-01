рассказал, что жил десять дней без связи в лесу.

– Вы летом плотно следили за «Рейнджерс», как там меняется состав?

– Мне Алиса [Знарок] рассказывала новости, кого обменяли, кого подписали, туда-сюда. Если честно, не хотел об этом думать. Вот Райана Строума не будет – но что об этом рассуждать летом? Что я смогу изменить?

Жил десять дней без связи в лесу. Там у рабочего был в бытовке вай-фай. Но мне вот он на хрен не нужен. Мы с другом Артемом вставали в 4:30 утра, через час шли на рыбалку. Посидели с удочками, потренировались, до 11 утра уже все сделали. Вот это день! Красота!

Какой интернет? Какие новости?! Потом пошли – земляники в лесу прям горстями наелись. Лицо красное от сока, на душе – счастье.

– Какие ваши дальнейшие планы?

– Еще в конце июля собирался улететь в Нью-Йорк. Тренироваться пора, особенно нет времени.

– Дом там достроили? Все нормально?

– Там-то, под Нью-Йорком, все отлично. И дом достроен, и бросковая зона есть. А когда сезон начнется, вообще все будет замечательно. Жаль, что лето снова так быстро пролетело. Но и к хоккею пора вернуться, – сказал нападающий .