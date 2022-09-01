Панарин о том, как провел лето: «Избушка, комары. Бегал кросс там, где медведица напала на человека, как оказалось. А я-то думал, что в безопасности»

рассказал, как провел лето.

– Когда мы общались в прошлый раз, вы собирались куда-то в чащобу – кормить комаров, жить в избушке, перезагружать сознание. Как прошел лесной ретрит?

– Избушка, комары – так все и было. Потом к этому привыкаешь. А сначала подумал: «Блин, где я забазировался? Что-то неправильно сделал». Потому что оводов сменяли мошки, а за ними шли комары. Все это долбит тебя постоянно, просыпаешься красный.

Но, как оказалось, это делает тебя сильнее. На следующую неделю я уже их не замечал. Подружился со всей этой мошкарой.

– А раньше вы ездили на Алтай. Единение с природой помогает перезагрузиться перед сезоном?

– Я прекратил эту традицию. Балбес! Началось все это с контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс». Дополнительный раз нужно было лететь в Америку, мой отпуск сократился. Я сделал неправильные выводы и вырезал Алтай. Потом так по накатанной три года никуда не ездил. И не подзаряжался.

А сейчас я въехал в такую природу! Конечно, без гор. Но лес и медведи были.

– Прям медведя видели?

– Нет. Но следы на территории находили реально. Причем я бегал кросс там, где, как потом оказалось, медведица с медвежатами напала на человека. А ведь нормальная автомобильная дорога. Я-то думал, что нахожусь в безопасности. Но теперь Алисе [Знарок] придется ездить за мной на «Лексусе».

– Кроссы быстрее бежишь, когда медведь сзади.

– Но мне надо по пульсу, поэтому не могу ускоряться. Даже если медведь за спиной, должен строго держать цифры – и убегать от него ритмичным ровным шагом! А то из «Рейнджерс» позвонят: «Что это ты пульс завышаешь?!» – сказал нападающий клуба НХЛ.