Вячеслав Фетисов: «Не думаю, что отсутствие иностранных клубов станет ударом для КХЛ. Будет возможность переформатироваться»

не думает, что отсутствие иностранных клубов станет ударом для .

«Очень интересный и необычный сезон предстоит. Посмотрим, как новая ситуация подействует на все структуры Континентальной хоккейной лиги, какой уровень игры будет и каким образом будет формироваться спортивный принцип. По поводу уровня игры есть опасения, что восполнить уход легионеров нам будет очень непросто.

Отсутствие иностранных команд? Конечно, приятно иметь международные команды. Тот же был одним из лидеров все эти годы. Глобально не думаю, что отсутствие иностранных клубов станет ударом для КХЛ. Наоборот, будет возможность переформатироваться и стать лидером внутри своей страны.

У иностранных клубов изначально была своя история, такая больше политическая тема. Наши клубы финансировались российским бизнесом, так что теперь можно использовать деньги более разумно внутри страны», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.