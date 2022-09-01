Михайлов о новом сезоне: «Фаворитов будет много. Около десяти команд будут претендовать на Кубок Гагарина»

Борис Михайлов считает, что около десяти команд будут претендовать на Кубок Гагарина-2023.
Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартует сегодня, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».
– ЦСКА можно назвать главным фаворитом нового сезона КХЛ?
– Фаворитов будет много, не только ЦСКА. Около десяти команд будут претендовать на Кубок Гагарина. Сезон ожидаемый, все соскучились по хоккею.
В Кубке Открытия тоже должна быть хорошая игра. У обоих финалистов прошлого сезона практически не изменились составы. Со стороны «Металлурга» будет отчаянная борьба. Там хотят доказать, что в финале произошло недоразумение.
Я жду по-спортивному нахальную игру с интересными комбинациями, и хотелось бы, чтобы нападающие побольше забивали. Сегодня двойной праздник: дети пошли в школу, а ЦСКА и «Металлург» открывают новый сезон.
– То, что в этом сезоне будет 68 матчей, пойдет на пользу чемпионату?
– Увеличение игр должно пойти на пользу всем, особенно молодым игрокам, которые стучатся в основные составы своих команд.
– А как повлияет уменьшение количества легионеров?
– То, что легионеры не приехали, это их проблемы. А их места должны занять молодые, перспективные ребята. Они, может быть, уступают в мастерстве, но не в желании и самоотдаче, – сказал двукратный олимпийский чемпион.