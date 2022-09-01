Михайлов о новом сезоне: «Фаворитов будет много. Около десяти команд будут претендовать на Кубок Гагарина»

Теги Металлург Мг ЦСКА Борис Михайлов КХЛ Кубок Гагарина Кубок Открытия Хоккей

Борис Михайлов считает, что около десяти команд будут претендовать на Кубок Гагарина-2023.

Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартует сегодня, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом».

– ЦСКА можно назвать главным фаворитом нового сезона КХЛ?

– Фаворитов будет много, не только ЦСКА. Около десяти команд будут претендовать на Кубок Гагарина. Сезон ожидаемый, все соскучились по хоккею.

В Кубке Открытия тоже должна быть хорошая игра. У обоих финалистов прошлого сезона практически не изменились составы. Со стороны «Металлурга» будет отчаянная борьба. Там хотят доказать, что в финале произошло недоразумение.

Я жду по-спортивному нахальную игру с интересными комбинациями, и хотелось бы, чтобы нападающие побольше забивали. Сегодня двойной праздник: дети пошли в школу, а ЦСКА и «Металлург» открывают новый сезон.

– То, что в этом сезоне будет 68 матчей, пойдет на пользу чемпионату?

– Увеличение игр должно пойти на пользу всем, особенно молодым игрокам, которые стучатся в основные составы своих команд.

– А как повлияет уменьшение количества легионеров?

– То, что легионеры не приехали, это их проблемы. А их места должны занять молодые, перспективные ребята. Они, может быть, уступают в мастерстве, но не в желании и самоотдаче, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные