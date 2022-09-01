КХЛ объявила о партнерстве с платежной системой «Мир». Контракт – на 2 года

КХЛ и платежная система «Мир» заключили договор о сотрудничестве.

Соглашение будет рассчитано на два года – до конца сезона-2023/24. «Мир» будет представлен в качестве партнера лиги на матче за Кубок Открытия между и , который состоится сегодня.

«Платежная система «Мир» – лидер российского рынка в своем сегменте. Это сильный и надежный бренд, и в этом «Мир» и КХЛ похожи. Как и мы, компания уделяет большое внимание работе с молодым поколением, со школьниками. Это наше будущее, и мы с детства должны заинтересовать их хоккеем, научить быть финансово грамотными.

Уверен, что наше взаимодействие будет плодотворным, мы планируем совместно работать по нескольким направлениям, в том числе, развивать популярность хоккея и лиги. Совсем скоро будем готовы детально рассказать о ряде интересных проектов, которые запустим вместе с нашим новым партнером», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Генеральным партнером КХЛ остается страховая группа СОГАЗ. Также партнерами лиги являются «Ростелеком», «Мегафон» и Haier.

Ранее титульным партнером КХЛ стала букмекерская компания «Фонбет». Чемпионат будет носить официальное название «Фонбет чемпионат КХЛ» до конца сезона-2024/25.