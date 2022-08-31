Генменеджер «Авангарда» об обмене Горшкова: «Он качественно провел тренировочный процесс, но мы не увидели его в составе там, где он должен быть»

Генменеджер высказался касательно обмена в .

«Обмен Горшкова был общим решением: и клуба, и Александра. Он качественно провел тренировочный процесс, но мы не увидели его в составе там, где он должен быть.

Посчитали неправильным держать такого взрослого хоккеиста. Поговорили с ним, у него появился вариант с «Адмиралом». Это взаимовыгодная сделка.

Александр дал команде конкуренцию, он в хороших кондициях уходит в клуб, за который ранее играл», – сказал .