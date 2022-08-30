Корбан Найт: «Буше – один из лучших игроков КХЛ. У него была очень тяжелая ситуация, но знаю, что он извлек уроки и вырос как личность»

считает Рида Буше одним из лучших хоккеистов .

– Была информация, что Найт не будет подписывать контракт без . Расскажите почему, почему вы идете парой?

– Не знаю точно, откуда это пошло (улыбается). Никто не говорил, что я не буду подписывать контракт, если не подпишет Буше.

Конечно, он мой хороший друг. Мы вместе стали чемпионами два сезона назад, добились успеха.

Я был рад, когда мне сказали, что «Авангард» может снова подписать Буше. У нас была хорошая «химия» на льду и вне площадки.

С хоккейной точки зрения считаю, что Буше – один из лучших игроков лиги. Для меня хорошо то, что мой друг вернулся в команду, и мы сыграем в одном звене.

– Вы назвали его другом. Ваше мнение о его действиях в прошлом – я имею ввиду скандал, который стал публичным в прошлом сезоне?

– Думаю, это его дело, и он ответил за это. Конечно, это очень тяжелая ситуация, но я думаю, что Буше сделал все, что мог, чтобы ответить за это.

В любом случае это между Ридом и его семьей. Я знаю, что он мой хороший друг, он хороший человек, он извлек уроки. Он старается двигаться дальше и стать лучше. Для меня это важно.

Я не обсуждал с ним это, но знаю, что он мой друг и что он вырос как личность, – сказал нападающий .

В январе Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.