Душак о переходе в минское «Динамо»: «О Минске слышал много хорошего. Ставлю высокие цели, хочу показать свою лучшую игру»

Джозеф Душак высказался о переходе в минское «Динамо».

«Рад присоединиться к минскому «Динамо». Перелет выдался долгим. Но ничего страшного. Немного отдохну и приступлю к тренировкам с командой.

О Минске слышал много хорошего от людей, которые тут работали и работают. Мне будет интересно узнать город лучше.

«Динамо» для меня новая команда, но я многих игроков знаю. С Сергеем Сапего играли в «Торонто Марлис», а также в ECHL. Также со многими пресекался в АХЛ.

Ставлю перед собой высокие цели. Хочу показать свою лучшую игру, помогать команде, побеждать как можно чаще. Знаю, что у минского «Динамо» отличные болельщики, которые замечательно поддерживают команду. Хочу убедиться в этом уже в ближайшую субботу», – сказал защитник.

Второй защитник-бомбардир АХЛ Душак перешел в минское «Динамо»