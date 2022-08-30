Шведский защитник Альмквист близок к переходу в «Трактор». Он набрал 60 очков в 149 матчах в КХЛ

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Шведский хоккеист перейдет в «Трактор» в ближайшее время.

31-летний защитник Адам Альмквист должен подписать контракт с челябинским клубом.

В прошлом сезоне КХЛ хоккеист выступал за минское «Динамо». Альмквист записал на свой счет 26 (3+23) очка в 41 матче регулярного чемпионата.

Также в предыдущие годы игрок представлял «Северсталь» и «Адмирал» в лиге.

В общей сложности Альмквист набрал 60 (11+49) очков в 149 матчах в КХЛ.

Ранее стало известно, что шведские хоккеисты, играющие в КХЛ, не будут вызываться в национальную сборную страны.

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