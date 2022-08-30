Минское «Динамо» поздравило Лукашенко с 68-летием: «Благодарим за многолетний труд на посту президента Беларуси, за внимание и поддержку спорта»

Минское поздравило с днем рождения.

Сегодня, 30 августа, президенту Беларуси исполнилось 68 лет.

«Уважаемый Александр Григорьевич!

От всего коллектива «Динамо» Минск поздравляем вас с днем рождения!

Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности, любви, семейного благополучия и взаимопонимания. Пусть каждый день будет наполнен только радостью, добротой, теплотой и уютом.

Искренне благодарим вас за многолетний труд на посту президента Республики Беларусь на благо нашей страны, за то внимание и поддержку спорту, которую вы оказываете. Хоккей в нашей стране с каждым годом процветает, воспитывая хоккеистов мирового класса, выступающих в лучших лигах планеты. Каждый год «Динамо» радует десятки тысяч болельщиков своей зрелищной игрой по всей стране.

Уверены, что не только «Динамо», но и сборная Беларуси еще громко заявит о себе на мировых первенствах, как по-настоящему хоккейная держава топ-уровня», – говорится в сообщении клуба .