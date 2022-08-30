Леонид Вайсфельд: «Предположу, что Шумаков еще не подписал контракт из-за финансовых запросов. Возможно, считает себя недооцененным»

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о том, что Сергей Шумаков по-прежнему не нашел клуб в КХЛ.
– Предположу, что Шумаков еще не подписал новый контракт из-за своих финансовых запросов.
– А у вас нет впечатления, что запрашивает Шумаков больше, чем потом отрабатывает?
– У меня не впечатление, а твердое убеждение, что это именно так. Но это ведь мы так думаем, а Сергей, возможно, считает себя недооцененным и убежден, что ему недоплачивают.
– То есть сейчас Шумакову просто не предлагают тех денег, которые он хочет?
– Это первый фактор. А второй – Сергей еще и команду, по-видимому, выбирает. Наверное, хочет попасть в клуб, который на что-то серьезное претендует.
– Сергей – сильный форвард или проблемный персонаж?
– Лучше всего про него сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, когда его спрашивали: нужен ли этот нападающий Уфе. Он ответил так: «Шумаков претендует на позиции, которые в нашей команде уже заняты. Использовать его в другом качестве я не вижу смысла».
Вот это заявление – самая верная иллюстрация ситуации с Шумаковым. Это касается не только Уфы, но и других сильных команд. Шумаков – это ударное звено, спецбригада на большинство.
А теперь переберите элитные клубы и найдите ему место в первой тройке. Это не так просто. А в третьем-четвертом звене Сергей не нужен. Вот и получается патовое положение, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.