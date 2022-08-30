Кожевников о шведских игроках в КХЛ: «Они приехали сюда, выбор сделали. Посмотрим, что они за мужики»

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Александр Кожевников отреагировал на заявление Федерации хоккея Швеции касательно игроков КХЛ.

Шведские хоккеисты, играющие в клубах Континентальной хоккейной лиги, не будут вызываться в сборную страны.

«Об этом говорилось и в прошлом году. Ничего такого нет. Решили и решили, ничего страшного.

Думаю, что ребята знали об этом. Они приехали сюда и выбор сделали, поэтому ничего существенного не произойдет.

Посмотрим, что они за мужики. Но я думаю, это не повлияет на отъезд легионеров»‎, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Контракты с клубами КХЛ имеют 5 игроков из Швеции – вратари Адам Рейдеборн (ЦСКА) и Юхан Маттссон («Автомобилист»), защитники Робин Пресс («Северсталь») и Фредрик Клаэссон (ЦСКА), а также форвард Якоб Лилья («Динамо»).

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