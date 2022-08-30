Иван Савин избран в правление КХЛ. Он стал 1-м представителем «Трактора» в высших органах управления лиги с 2014 года

Генеральный директор «Трактора» стал членом правления КХЛ.

Иван Савин вошел в новый руководящий состав единогласным решением членов Совета директоров лиги.

«Главным пунктом очередного заседания Совета директоров КХЛ было избрание состава правления на два года.

На нем были выбраны представители Континентальной хоккейной лиги и клубов. Одним из них стал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Представителей «Трактора» не было в высших органах управления КХЛ с 2014 года», – говорится на сайте «Трактора».