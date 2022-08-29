«Сочи» объявил журналиста Шевченко хэдлайнером презентации команды: «Григорий Лепс? «Иванушки Int.»? Егор Шип? Ага, щас!»

Журналист Алексей Шевченко приглашен в качестве специального гостя на презентацию .

Мероприятие состоится 30 августа в Планетарии Олимпийского парка.

«Григорий Лепс? «Иванушки Int.»? Егор Шип? Ага, щас! Алексей Шевченко – хэдлайнер нашей крутой презентации!

«От Волги до Енисея только Крылов панацея», «Я спросил у Бармена, где моя любимая?», «А я Назарова узнаю по походке», «Хоп, хэй, лалалэй – есть у казахов Линден Вей» и другие хиты!», – говорится сочинской команды.

28 августа представления своих команд перед сезоном провели ряд других клубов КХЛ. Григорий Лепс исполнил песню «Самый лучший день» на презентации СКА, группа «Иванушки Int.» выступила в Омске на презентации «Авангарда», блогер Егор Шип принял участие в презентации «Трактора».

Фото: телеграм-канал «Сочи»