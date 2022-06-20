Лукашенко получил в подарок шайбы производства «Белшины»: «Теперь будем покупать только ваши. Хорошее дело»

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Александр Лукашенко получил в подарок шайбы производства «Белшины».

Президент Беларуси 17 июня совершил рабочую поездку в Бобруйск, посетив «Белшину».

«Вы никогда не забывали наше предприятие. Благодаря вашим решениям нам обеспечены и поддержка, и развитие. Мы умеем работать. Работать по-белорусски, качественно, с душой. А делать умеем не только шины. 

Зная, как вы увлекаетесь хоккеем, хотели бы сегодня презентовать вам новый вид продукции – хоккейные шайбы», – сказал президенту директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков. 

Лукашенко в ответ заявил, что теперь все белорусские хоккейные клубы будут покупать только шайбы производства «Белшины».

«Теперь мы будем покупать только ваши шайбы. И вообще все команды в Беларуси. Молодцы, я не знал. Хорошее дело», – сказал президент.

 

Фото: БЕЛТА

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