Лукашенко получил в подарок шайбы производства «Белшины»: «Теперь будем покупать только ваши. Хорошее дело»

Александр Лукашенко получил в подарок шайбы производства «Белшины».

Президент Беларуси 17 июня совершил рабочую поездку в Бобруйск, посетив «Белшину».

«Вы никогда не забывали наше предприятие. Благодаря вашим решениям нам обеспечены и поддержка, и развитие. Мы умеем работать. Работать по-белорусски, качественно, с душой. А делать умеем не только шины.

Зная, как вы увлекаетесь хоккеем, хотели бы сегодня презентовать вам новый вид продукции – хоккейные шайбы», – сказал президенту директор ОАО «Белшина» Андрей Бунаков.

Лукашенко в ответ заявил, что теперь все белорусские хоккейные клубы будут покупать только шайбы производства «Белшины».

«Теперь мы будем покупать только ваши шайбы. И вообще все команды в Беларуси. Молодцы, я не знал. Хорошее дело», – сказал президент.

Фото: БЕЛТА