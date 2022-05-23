Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным в куртке Федерации хоккея Беларуси

Александр Лукашенко прилетел на переговоры с Владимиром Путиным в спортивной куртке.
22 мая президент Беларуси прибыл в Сочи на переговоры с президентом России.
Глава города Алексей Копайгородский лично встретил Лукашенко в аэропорту. Мэр Сочи опубликовал фотографии об этом событии.
На них можно увидеть, что Лукашенко прилетел в Сочи в куртке с адресом сайта Федерации хоккея Беларуси на рукаве.
Переговоры президентов России и Беларуси проходят сегодня, 23 мая.
Фото: телеграм-канал мэра Сочи Алексея Копайгородского