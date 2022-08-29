Директор «Металлурга»: «Надо прекращать предсезонные турниры. Могли выйти 1 августа, сыграть 6-7 матчей. В НХЛ не играют турниры. Что мы играем?»

Спортивный директор «Металлурга» предложил не проводить предсезонные турниры в КХЛ.
– Я считаю, что предсезонные турниры надо прекращать и играть товарищеские игры.
– Почему? Лишние организационные хлопоты и расходы?
– И это тоже. Команда закончила 30 апреля, мы могли выйти 1 августа, сыграть 6-7 игр, чем играть эти турниры. Не знаю. В НХЛ же не играют турниры. Что мы играем?
– Это все-таки зрительский интерес, прийти на обычную товарищескую или когда антураж, турнир.
– Можно же придумать другие матчи. Опять же Запад (клубы Западной конференции), может быть, сюда бы приезжал на одну игру.
А так сыграли с «Трактором» две игры, теперь в чемпионате будем еще шесть играть. С «Автомобилистом» три, еще четыре там, в общей сложности семь.
Можно было бы, чтобы на одну игру ЦСКА, «Динамо» приехало, мы бы слетали в Ярославль. Играем только на Востоке, – заявил Сергей Гомоляко.