Директор «Металлурга»: «Надо прекращать предсезонные турниры. Могли выйти 1 августа, сыграть 6-7 матчей. В НХЛ не играют турниры. Что мы играем?»

Спортивный директор предложил не проводить предсезонные турниры в .

– Я считаю, что предсезонные турниры надо прекращать и играть товарищеские игры.

– Почему? Лишние организационные хлопоты и расходы?

– И это тоже. Команда закончила 30 апреля, мы могли выйти 1 августа, сыграть 6-7 игр, чем играть эти турниры. Не знаю. В НХЛ же не играют турниры. Что мы играем?

– Это все-таки зрительский интерес, прийти на обычную товарищескую или когда антураж, турнир.

– Можно же придумать другие матчи. Опять же Запад (клубы Западной конференции), может быть, сюда бы приезжал на одну игру.

А так сыграли с две игры, теперь в чемпионате будем еще шесть играть. С «Автомобилистом» три, еще четыре там, в общей сложности семь.

Можно было бы, чтобы на одну игру , приехало, мы бы слетали в Ярославль. Играем только на Востоке, – заявил Сергей Гомоляко.