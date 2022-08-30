Генменеджер «Авангарда» о долгосрочных контрактах: «Можем хоть завтра всех переподписать на 2-3 сезона, но не успокоит ли это игроков – вот в чем вопрос»

Теги Авангард Алексей Волков КХЛ Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высказался о долгосрочных контрактах.

«Когда заканчивается контракт, хоккеист максимально мотивирован, чтобы подписать следующий на самых выгодных условиях. Мы можем хоть завтра всю команду переподписать на 2-3 сезона, но не успокоит ли это самих игроков – вот в чем вопрос.

Мы будем смотреть по ходу сезона, кто заслуживает, доказывает своей игрой свою состоятельность – и на какие цифры рассчитывает. В этом никаких проблем нет, это дополнительная мотивация, чтобы хоккеисты играли за свое будущее, за свои новые контракты», – сказал Алексей Волков.

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