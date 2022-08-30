Президент «Локомотива» об отсутствии легионеров: «Жесткой позиции нет, смотрим на уровень игроков. Среднего иностранца нет смысла брать»

Президент заявил, что клуб не отказывается от легионеров как таковых.

На данный момент в составе ярославцев нет ни одного иностранца.

«Мы продолжаем селекцию. Одного, может быть, двух [игроков ищем]. Нам нужно качество. Если подвернется качественный игрок, мы его возьмем. Не имеет значения, будет это легионер или россиянин.

Жесткой позиции по легионерам у нас нет, мы смотрим на уровень игроков. Среднего уровня иностранца нам нет смысла брать, у нас есть своя молодежь. С Артемом Анисимовым мы пока в режиме ожидания.

Что касается предсезонки, то ситуация не простая. Как говорил Никитин, многие ребята должны почувствовать себя лидерами, ребята должны поверить в себя. Если это получится, все будет хорошо», – сказал .