Грицюк похвалил «Металлург»: «Открытый русский хоккей, комбинационный, в пасик – глаз радуется. Респект им за сезон»

похвалил игру , которому «Авангард» уступил в плей-офф.

Магнитогорцы выбили омский клуб во втором раунде Кубка Гагарина, выиграв серию со счетом 4-3.

«Металлург» здорово играл, вообще респект им за этот сезон. Очень хорошая команда, классный хоккей показывает: комбинационный, в пасик.

Приятно было с ними соперничать, и даже в их серии с «Трактором» получал удовольствие от игры «Магнитки». Открытый русский хоккей, от которого глаз радуется.

Не знаю, что конкретно у нас не получилось. Раз они выиграли, значит, были сильнее. Думаю, что после первых двух поражений они нас получше разобрали, поняли, что мы делаем, и затем уже сыграли на наших ошибках», – сказал форвард .