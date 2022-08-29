Директор «Металлурга» о переговорах с легионерами: «Канадцы не думают, что здесь ходят медведи по улицам или кто-то воюет. Тяжелее стало с европейцами»

Спортивный директор ответил на вопросы о поиске пятого легионера в команду.

– Остается вакантная легионерская позиция. Уже понимаете, на какую роль подыскиваете иностранца?

– Это будет защитник или нападающий. Сейчас думаем. Есть варианты как нападающих, так и защитников, но пока, думаю, начало чемпионата немного потерпим.

Не хочется брать кота в мешке, хотелось бы найти достойного игрока, который будет нам помогать. Будем думать. Все будет зависеть от восстановления наших хоккеистов.

Если будут выздоравливать нападающие, то, возможно, появится защитник. Если кто-то из нападающих будет травмирован – будем искать нападающих.

– Насколько сложнее стало вести переговоры с легионерами из-за текущей ситуации в мире? Как вы убеждаете игроков, что у нас здесь все хорошо и можно ехать?

– Разговариваем, убеждаем. Тяжелее стало с европейцами, но канадцы не препятствуют, не думают, что здесь ходят медведи по улицам или кто-то воюет.

С канадцами очень хорошо ведется беседа, и по нашим ребятам, по это понятно. Мы очень легко с ними договорились, поэтому они и здесь.

– То есть если будет новый легионер, то он будет из Северной Америки?

– Скорее всего, да, потому что с европейцами нелегко говорить на эту тему. Мы не хотим словаков, мы хотим канадцев, – сказал .