Платежка ЦСКА – 891 млн рублей. Больше всех получают Дитц, Григоренко, Мамин и Слепышев – по 70 млн («СЭ»)

Теги ЦСКА КХЛ Богдан Киселевич Сергей Плотников Никита Нестеров Александр Шарыченков Артем Сергеев Михаил Григоренко Фредрик Клаэссон Антон Слепышев Ярослав Дыбленко Максим Мамин Владислав Каменев Константин Окулов Данил Юртайкин Виталий Абрамов Павел Карнаухов Андрей Светлаков Владислав Провольнев Даррен Дитц Семен Панкратов Максим Соркин Адам Рейдеборн Иван Рогов Тахир Мингачев деньги Матвей Гуськов Прохор Полтапов Владимир Грудинин Хоккей

Платежка ЦСКА на данный момент составляет 891 млн рублей.

У клуба осталось всего 9 миллионов под потолком зарплат, который составляет 900 млн рублей. 

«Спорт-Экспресс» приводит данные по зарплатам игроков московского клуба (без учета бонусов). 

Больше всех у армейцев получают защитник Даррен Дитц, нападающие Михаил Григоренко, Максим Мамин и Антон Слепышев (по 70 миллионов рублей). 

Меньше всех (из тех игроков, чьи зарплаты учитываются под потолком) – форвард Семен Панкратов (4 млн). 

Вратари: Адам Рейдеборн (35 млн), Александр Шарыченков (25);

Защитники: Даррен Дитц (70), Фредрик Клаэссон, Никита Нестеров (оба – по 50), Богдан Киселевич (45), Владислав Провольнев, Артем Сергеев (оба – по 40), Ярослав Дыбленко (35).

Контракты Владимира Грудинина и Ивана Рогова под потолком не учитываются. 

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Мамин, Антон Слепышев (все – по 70), Константин Окулов, Сергей Плотников (оба – по 60), Владислав Каменев (45), Андрей Светлаков (40), Павел Карнаухов (35), Виталий Абрамов, Данил Юртайкин (оба – по 20), Максим Соркин (7), Семен Панкратов (4). 

Контракты Тахира Мингачева, Матвея Гуськова и Прохора Полтапова под потолком не учитываются. 

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