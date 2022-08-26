Платежка ЦСКА – 891 млн рублей. Больше всех получают Дитц, Григоренко, Мамин и Слепышев – по 70 млн («СЭ»)

Платежка ЦСКА на данный момент составляет 891 млн рублей.
У клуба осталось всего 9 миллионов под потолком зарплат, который составляет 900 млн рублей.
«Спорт-Экспресс» приводит данные по зарплатам игроков московского клуба (без учета бонусов).
Больше всех у армейцев получают защитник Даррен Дитц, нападающие Михаил Григоренко, Максим Мамин и Антон Слепышев (по 70 миллионов рублей).
Меньше всех (из тех игроков, чьи зарплаты учитываются под потолком) – форвард Семен Панкратов (4 млн).
Вратари: Адам Рейдеборн (35 млн), Александр Шарыченков (25);
Защитники: Даррен Дитц (70), Фредрик Клаэссон, Никита Нестеров (оба – по 50), Богдан Киселевич (45), Владислав Провольнев, Артем Сергеев (оба – по 40), Ярослав Дыбленко (35).
Контракты Владимира Грудинина и Ивана Рогова под потолком не учитываются.
Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Мамин, Антон Слепышев (все – по 70), Константин Окулов, Сергей Плотников (оба – по 60), Владислав Каменев (45), Андрей Светлаков (40), Павел Карнаухов (35), Виталий Абрамов, Данил Юртайкин (оба – по 20), Максим Соркин (7), Семен Панкратов (4).
Контракты Тахира Мингачева, Матвея Гуськова и Прохора Полтапова под потолком не учитываются.