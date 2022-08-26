Федоров о 4:1 с «Амуром»: «Были моменты, о которых мы еще подумаем, попытаемся их убрать»

прокомментировал победу над (4:1) на Кубке мэра Москвы.

– У нас сегмент был из 3 игр за 4 дня, 2 из них на Кубке мэра. Не все получилось, например, вчера, сегодня чуть получше сыграли, хотя были моменты, о которых мы еще подумаем и попытаемся их убрать.

Считаю, что команда прогрессирует. Вчера «Динамо» сыграло в очень быстром темпе, мы не играли в такой хоккей с прошлого сезона. Сегодня тоже был приличный темп, удалось сделать выводы, физически мы смотрелись сегодня лучше.

Считаю, достойная победа. Хотя «Амур» мог повести в первом периоде, у нас вратарь оказался на месте. После этого по ощущениям я понимал, что мы почти полностью владели инициативой.

– Слепышев или Киселевич могут появиться на этом турнире в заключительном матче?

– Может быть, Антон сможет выступить, насчет Богдана вряд ли.

– Увидим ли мы на этом турнире ?

– Нет, у него повреждение нижней части тела, – сказал главный тренер .