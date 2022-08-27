Сергеев об интересе со стороны «Салавата»: «По поводу Уфы не знаю. Из Екатеринбурга звонили»

рассказал об адаптации в «Локомотиве».

– Как вам дается предсезонка и адаптация в новом клубе?

– После двух лет в московском «Динамо» немного другая тактика и требования. А в целом адаптировался хорошо. Понимаю, что от меня хотят, требуют, что я должен делать.

Требования? В обороне совсем другие, в атаке – тоже. Да, у нас зонная оборона, и да, естественно, большинство отдали мне. Так что надо помогать команде выигрывать. К сожалению, пока это не получается: четыре матча сыграли, ноль забили.

– Какие могут быть причины?

– Не идет пока, не знаю, почему, можно искать разные причины, ссылаться на невезение. Причину надо искать в первую очередь в себе. Игра вроде бы есть, а забить не можем. Каждому из нас надо брать больше ответственности на себя. И у ворот, наверное, позлее играть. Ну и как всегда говорят: если с игры не можешь забить, то надо «закапывать».

– Сами насколько готовы к регулярке?

– Наверное, процентов на девяносто готов. Но все равно еще во многих моментах на площадке приходиться еще думать. Перестраиваешься, теряешь секунду, а она очень важна. В целом многое уже делаю на автомате, но еще есть нюансы.

– В межсезонье на вас был высокий спрос. Правда, что и из Уфы был интерес?

– По поводу Уфы не знаю. Было два быстрых предложения – из Екатеринбурга звонили и звонок из Ярославля. Сразу Игорь Валерьевич [Никитин] позвонил и потом Дмитрий Сергеевич [Юшкевич]. С Юшкевичем был знаком по «Югре», и, естественно, тренерский фактор сыграл здесь свою роль – возможность поработать с такими специалистами. Плюс у команды высокие задачи, – сказал защитник .