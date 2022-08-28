Агент Черных о легионерах: «Многим приходили сообщения из посольств, что не рекомендуется играть в России»

Агент Александр Черных рассказал о давлении на игроков из Европы и Северной Америки.

– Среди ваших клиентов есть иностранцы. Насколько охотно они ехали в Россию в это межсезонье?

– Кенни Агостино уже играет за . Проблем с иностранными хоккеистами у нас не было.

– В «Торпедо» говорили, что даже американское правительство предостерегало Агостино, чтобы он не ехал в Россию.

– Было общее информационное давление не на Агостино, а вообще на всех игроков из Европы и Северной Америки. Многим хоккеистам приходили сообщения из посольств, что не рекомендуется играть в России, что в стране высокий уровень опасности.

Но Агостино уже жил здесь, видел все своими глазами и сам прекрасно понимает, что происходит. Он уже был во многих российских городах, ощутил на себе прекрасное отношение со стороны клуба и болельщиков. Никакие медведи здесь по улицам не ходят, а есть высокообразованные люди, многие из которых спокойно общаются на английском языке. Поэтому Агостино с удовольствием вернулся сюда.

– тоже с удовольствием поехал в состав ?

– Никаких проблем не было. Да Коста уже все в России хорошо знает. Он понимает русский язык, свободно пока не говорит, но общаться может.

– Генеральный директор Иван Савин заявил, что легионеры отказываются ехать в , потому что боятся повторить судьбу баскетболистки Бриттни Грайнер. Ваши клиенты как отнеслись к этой ситуации?

– Задавали вопрос на ее счет. Я ответил: «Как вы думаете, если бы российский спортсмен нарушил закон в вашей стране, к нему бы применили санкции?» – «Да, сто процентов» – «Тут такая же ситуация». В стране есть закон и его нужно уважать, иначе к тебе применяются санкции в соответствии с административным или уголовным правом, – сказал хоккейный агент.