Николай Прохоркин: «Яшкин заслуженно назначен капитаном СКА. У него есть опыт, его все знают»

сообщил, что он рад вернуться в СКА.

«Сегодня буду играть в благотворительном матче. Восстановление после травмы завершено, сейчас идет процесс наборы формы.

Буду ли играть со старта сезона? Как решит тренерский штаб. Почему операция была сделана только летом? Пытались решить проблемы другими способами.

Рад вернуться в СКА. Петербург, можно сказать, мой второй дом. Каждое лето с семьей здесь живем.

Яшкин заслуженно назначен капитаном, у него есть опыт, его все знают», – сказал нападающий .