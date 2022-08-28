Ожиганов о слогане «Все или ничего!»: «У любого уважающего себя спортсмена должен быть этот лозунг. Цель на сезон только одна»

считает, что СКА подходит к сезону в хорошей форме.

– Новый сезон пройдет в необычном формате, в регулярном чемпионате у команд будет по 68 матчей. Многие хоккеисты говорят, что лучше больше играть, чем тренироваться. Согласитесь с коллегами?

– У тех ребят, которые ездили на Евротур, выходило примерно такое же количество матчей, поэтому тут ничего особенного нет. Думаю, все равно будет ротация, в каких‑то играх дадут передохнуть.

Не глобальное количество матчей добавилось, если честно. Получается, сезон был игр по 60, сейчас на 8 больше.

– Команда выиграла турнир Пучкова, до старта регулярки меньше недели. Как вы сами и команда в целом готовы к сезону?

– Мне кажется, качество игры у нас хорошее. Из десяти матчей мы выиграли восемь. Думаю, что к сезону подходим в хорошей форме.

Я сам тоже готов так же, как и всегда. Не скажу, что на сто процентов, где‑то на 95 – осталась неделя до сезона, как раз эти 5% доберу.

– Входите в сезон со слоганом «Все или ничего!» – нацелены только на Кубок Гагарина?

– Думаю, что у любого уважающего себя спортсмена и амбициозного человека должен быть лозунг «Все или ничего!» Цель на сезон только одна, – сказал защитник .