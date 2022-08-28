Ротенберг о лимите: «СКА устраивает вариант с тремя легионерами. У нас много молодых»

поделился мыслями о лимите на легионеров в .

«В нашей ситуации нас устраивает вариант с тремя легионерами. У нас много молодых. Даже вчера мы видели, как Хуснутдинов 2002 года играл наравне с , с другими лидерами соперника, выигрывал вбрасывания. Прогресс очень серьезный.

На сегодняшний день у нас нет необходимости в легионерах. Ситуация может поменяться, мы будем работать так, как нам сверху придет регламент. Нас устраивает любой вариант, но мы хотим, чтобы наши ребята развивались, поэтому троих для нас достаточно», – сказал главный тренер .