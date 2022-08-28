Матвей Мичков: «Травма не скомкала подготовку к сезону. Здоровье лучше, чем было»

рассказал о восстановлении после травмы.

Он получил повреждение после хита Алексея Емелина в матче Sochi Hockey Open.

«Все нормально, восстанавливаюсь. Травма не скомкала подготовку к сезону – я как был готов, так и сейчас готов. Все то же самое, только сейчас еще лучше буду готов. Здоровье лучше, чем было.

Тейп поношу неделю, потом сниму. На льду начну тренироваться завтра. Сколько нужно будет времени после начала ледовых тренировок? Надеюсь, что немного – неделю-две», – сказал нападающий .

Мичков пропустит еще минимум месяц из-за травмы, полученной после хита Емелина