Сергей Мурашов: «Если игроки придумали лакросс, то вратари придумают антилакросс. Есть способы противодействия»

Сергей Мурашов высказался о голах в стиле лакросс.

– Лакросс-гол вам пытались забить?

– Да. Помню, в первом сезоне в мне забили лакросс, когда играли с «Атлантом». Это была моя вторая или третья игра в лиге. Вышел на замену в третьем периоде и пропустил лакросс. Это было так неожиданно!

В сезоне-2021/22 пробовали забить еще. Лакросс – еще один новый тренд, но и для него есть способы противодействия. Вспомните, как Кирилл Самсонов в финале отбил один лакросс от , а второй – не удалось. Вратари ищут способы, как бороться с ними. Если игроки придумали лакросс, то и вратари придумают антилакросс.

– Психологически на вратаря давит пропущенный лакросс?

– Мне забили лакросс, а потом его выложат в социальные сети МХЛ, да? (улыбается) На самом деле, такого нет. Забили и забили. Лакросс не считается за десять голов, это только плюс один. Играешь дальше и особо не думаешь. Лакросс не должен сбивать вратаря. Это такой же гол, как и остальные. За него не начисляются дополнительные награды, – сказал вратарь системы .