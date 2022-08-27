Вайсфельд о Калниньше: «У ИИХФ не было шансов не разрешить переход. Контракт с «Амуром» для него важнее сборной Латвии»

назвал логичным одобрение ИИХФ перехода в .

– Решение ИИХФ для меня не стало сюрпризом, удивительным было бы, если переход не был бы одобрен. Есть же регламент, согласно которому новый клуб при подписании игрока из другой страны должен выкупить его трансферную карту - она стоит совсем немного, раньше это было 280 швейцарских франков.

Бывший клуб и федерация обязаны предоставить эту карту игроку. Если у игрока нет никаких задолженностей перед бывшим клубом, его переходу ничего не должно мешать. У ИИХФ не было шансов не разрешить этот переход.

С моей точки зрения, это абсолютно законное и логичное решение. Никаких правовых и юридических аспектов принять иное решение просто не было. Он выполнил свой контракт с предыдущим клубом, хоккеист имеет право ехать, куда он хочет.

– Путь в сборную Латвии для Калниньша теперь закрыт?

– Не думаю, что он сильно расстроится из‑за этого. Для него важнее контракт с «Амуром». Наверняка его зарплата вырастет по сравнению с предыдущим клубом, – сказал бывший генменеджер «Салавата» и «Автомобилиста».