Тафгай Гарет Хант вернулся в «Куньлунь». У него было 63 минуты штрафа в 28 играх в сезоне-2019/20

Тафгай Гарет Хант вернулся в .

Контракт с 34-летним канадским форвардом с китайскими корнями подписан на год и является двусторонним.

Хант выступал за «Куньлунь» в сезоне-2019/20. В 28 матчах в его активе была 1 голевая передача и 63 минуты штрафа.

После матча с «Торпедо» в декабре 2019 года игрок был признан зачинщиком драки получил 5-матчевую дисквалификацию.

В прошлом сезоне нападающий выступал за румынский клуб «Корона Брашов». В общей сложности провел 39 матчей, в которых набрал 49 (21+28) очков при 152 минутах штрафа.