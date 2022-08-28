ЦСКА продлил контракты с защитником Макаровым и вратарем Гамзиным. Оба 19-летних игрока подписаны до 2025 года

продлил контракты с вратарем и защитником .

Оба 19-летних игрока заключили соглашения, которые будут действовать до 2025 года. Предстоящий сезон – последний для них на молодежном уровне.

Макаров в прошлом сезоне сыграл 6 матчей за основу армейцев. В его активе также 16 матчей за и 22 – за «Красную Армию» (14 очков, 4+10, полезность «+6»). В Кубке Харламова провел 19 игр и добавил 9 (3+6) баллов.

Игрок становился серебряным призером ЮЧМ-2021 в составе сборной России U18.

Гамзин провел 16 матчей за «Красную Армию» и одержал 12 побед (90,6% отраженных бросков, 2,87 коэффициент надежности).