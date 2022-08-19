Барабоша о сборах с ЦСКА: «Приятно наблюдать за людьми, которые выигрывали Кубок Гагарина. Нужно всегда тянуться к лучшим»

Артем Барабоша рассказал о сборах с ЦСКА.

– Вы проходите предсезонные сборы с главной командой – ЦСКА. Как атмосфера?

– Я впервые прохожу сборы с ЦСКА. Здесь очень хороший коллектив, все общаются друг с другом на равных независимо от игрового статуса.

В ЦСКА более опытные и мастеровитые люди, они технически лучше оснащены, быстрее принимают решения. Из-за этого мне труднее, но начинаю тоже думать быстрее. В остальном – ничего нового. Все стараются выполнить работу и улучшить свои качества к старту сезона.

– Кто из игроков дает ценные советы?

– Пока не было историй, чтобы кто-то давал ценные советы. Тренеры подсказывали по разным поводам. Но это первый сбор, думаю, все впереди и еще наберусь опыта у лучших.

Очень приятно наблюдать за людьми, которые выигрывали Кубок Гагарина. Смотрю, как они работают и выкладываются на полную, несмотря на свой статус. Нужно всегда тянуться к лучшим.

– С кого из защитников вы берете пример?

– Очень много таких игроков, но выделю . Он габаритный защитник, играет в силовой манере, может заступиться за команду и подраться. Мне нравится такой стиль, – сказал защитник системы ЦСКА.