Форвард «Красной Армии» Долженков: «Сдал ЕГЭ по русскому на 98 баллов, английский – 92. Про образование забывать нельзя»

Нападающий системы ЦСКА Кирилл Долженков рассказал об успешной сдаче ЕГЭ.

– Как провели отпуск?

– Летал по России, побывал во многих красивых местах. Провел время с родными и близкими. Закрыл сессию в институте, перешел на второй курс. Учусь на спортивного менеджера.

– Легко сдали экзамены?

– Да. Я знал материал, все сам сдал. По ходу сезона скидывали лекции, изучал темы, переписывал конспекты.

– Спортивный менеджмент – это не только спорт, но и экономика.

– Я выбрал такой факультет, потому что окончил школу с одной четверкой. Сдал ЕГЭ на высокие баллы: русский язык – 98, английский – 92, профильная математика – 74. Поэтому пошел на такую сложную специальность.

– Как в детстве совмещали учебу и хоккей?

– Сидел вечерами, иногда по ночам. Конечно, в школе шли навстречу. Мама с папой помогали репетиторами. Готовился отдельно, поэтому знал всю программу.

– Вы ответственно относились к учебе.

– Хоккей – путь номер один, но про образование забывать нельзя. Хотел сдать ЕГЭ на максимальный балл и поступить в хороший вуз. Параллельно выполнял две цели: развивался в хоккее и получал достойное образование.

– Чему научили на первом курсе?

– Первый курс – втягивающие азы, основы. Не углублялись в специальность и чего-то интересного не проходили, – сказал 18-летний нападающий .