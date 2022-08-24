Участие сборной России в Кубке мира-2024 остается под вопросом

Участие сборной России в Кубке мира в 2024 году остается под вопросом.

Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Он отметил, что по-прежнему существует неопределенность в отношении того, выступит ли Россия на турнире.

По словам Дэйли, в турнире примут участие как минимум восемь сборных. Игры пройдут в Северной Америке и Европе.

Дэйли также сообщил, что в настоящее время ведутся дискуссии о включении в турнир еще двух команд, чтобы довести общее количество участников до десяти и провести квалификационный раунд.

НХЛ планирует провести турнир в феврале 2024 года.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году. Победу в нем одержала сборная Канады.

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