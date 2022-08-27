Дарюс Каспарайтис: «Хочу, чтобы все вернулось к миру. Как наши добрые 90-е, где все дружили»

Дарюс Каспарайтис назвал чушью новость о том, что он служит разведчиком.

Ранее «Московский комсомолец» в своем телеграм-канале сообщил, что экс-хоккеист вошел в подразделение «Эспаньола», объединяющее футбольных фанатов из России и Донбасса. Отмечалось, что Каспарайтис служит в батальоне «Восток».

«Мне прислали эту чушь, телефон разрывается. Я только что прибежал с кросса, посмотрел и обалдел. Да, человек похож на меня, но я красивее, ха-ха. Они так пошутили, наверное. Сейчас еще из Литвы начнут звонить – ######.

Что я думаю по поводу политической ситуации? Не могу ничего говорить, потому что не живу ни в России, ни в Украине.

Конечно, очень жалко, что такое происходит. Я просто хочу, чтобы все вернулось к миру. Как наши добрые 90-е, где все дружили. Жалко, конечно, что такое творится», – сказал олимпийский чемпион, бывший защитник сборной России.

Каспарайтис о том, что он служит разведчиком в батальоне «Восток»: «Чушь. Я никогда не приезжал на Донбасс, живу в Майами»