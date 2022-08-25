Ричардс о медосмотре в «Ак Барсе»: «Брэтуэйт говорит: «Вас просили снять штаны?» Отвечаем – да. Он такой: «Фух, я думал, что он только меня просил, чтобы посмотреть на темнокожего»

рассказал, почему решил отправиться в Россию в локаутном сезоне-2004/05.

Канадец выступал за .

– Мы с Винни ( ) отправились туда ради приключения по типу: «Давай попробуем это». Это было весело, но я пробыл в России шесть-семь недель, так как мне пришлось делать операцию на бедре.

А вот Винни остался там на весь год – платили хорошие деньги. Тот состав был похож на те, что были в НХЛ.

– Были ли в «Ак Барсе» и в России забавные случаи?

– Тогда за нас играли [Илья] Ковальчук, [Алексей] Ковалев, [Руслан] Салей и [Николай] Антропов. Был с нами Фред Брэтуэйт. С ним была одна история.

Мы с Винни проходим медосмотр, и Фред говорит нам: «Парни, расскажете мне потом, о чем вас просил последний доктор. Там была какая-то очень странная тема».

Мы заходим в кабинет, там дед лет восьмидесяти. Он просит нас снять штаны. Мы сняли, повернулись, оделись. Я, кстати, до сих пор не знаю, для чего это все было.

Фредди спрашивает: «Вас тоже просили снять штаны?» Мы отвечаем, что да. И он такой: «Фух, а я думал, что он только меня просил, так как ему хотелось посмотреть на темнокожего».

– Как к вам относились люди в городе?

– У нас в команде был Каспер ( ), поэтому все хорошо заботились о нас. Хотя если выходишь в город, то нужно убедиться, что взял паспорт. Его могли попросить показать на улице.

Также нужно убедиться, что не взял с собой кошелек. Иначе его могли забрать даже полицейские, и тебе пришлось бы заплатить, чтобы вернуть его, – сказал Ричардс в подкасте Spittin’ Chiclets.