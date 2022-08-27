Каспарайтис о том, что он служит разведчиком в батальоне «Восток»: «Чушь. Я никогда не приезжал на Донбасс, живу в Майами»

отреагировал на информацию о том, что он служит разведчиком.

Ранее «Московский комсомолец» в своем телеграм-канале сообщил, что экс-хоккеист вошел в подразделение «Эспаньола», объединяющее футбольных фанатов из России и Донбасса. Отмечалось, что Каспарайтис служит в батальоне «Восток».

«Как я могу служить в разведке, если я живу в Майами и у меня шестеро детей?

Я никогда не приезжал на Донбасс, и в России не был много времени. Все это чушь.

На «Московский комсомолец» надо подавать в суд», – сказал олимпийский чемпион, бывший защитник сборной России.