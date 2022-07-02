Дарюс Каспарайтис: «Состав «Ак Барса» по уровню не совсем соответствует Знарку в данный момент»

высказался о назначении Олега Знарка главным тренером .

«Хоть я и не живу в России, но Знарка я отлично знаю как хорошего тренера. Могу сказать, что для команды «Ак Барс» иметь такого профессионального наставника с большим опытом – очень хорошая перспектива.

Сейчас «Барсы» должны набрать соответствующий по уровню состав, тогда будет видно. В данный момент состав по уровню не совсем соответствует Знарку. В общем, приход хорошего тренера не всегда определяет команду чемпионов», – сказал олимпийский чемпион.