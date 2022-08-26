Александр Тихонов о словах директора «Трактора»: «Зачем нам легионеры? Надо вернуть наших игроков из НХЛ, и хоккей будет лучше, чем в США и Канаде»

Александр Тихонов прокомментировал высказывание гендиректора «Трактора».

ранее рассказал о трудностях при переговорах с иностранными игроками: «Пример Грайнер часто всплывает при переговорах с легионерами. Они говорят: «Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!»

«Баскетболистку правильно за наркотики посадили. Я сам уроженец Челябинской области, и хорошо знаю. Я тренировался у Виктора Старикова, чей сын Сергей потом стал двукратным олимпийским чемпионом по хоккею.

Какие американцы, какие канадцы?! Зачем нам легионеры? Надо платить своим, а не чужим. У нас достаточно своих талантливых хоккеистов. Надо вернуть наших игроков из , и хоккей будет лучше, чем в США и Канаде. Надо создать такую хоккейную лигу, чтобы все завидовали!» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.