Директор минского «Динамо»: «Попросил бы не ставить вопрос так, что сборной Беларуси нет. ИИХФ рано или поздно образумится»

Гендиректор минского отказался считать, что сборной Беларуси сейчас нет.

– В связи с нынешней ситуацией, которая складывается вокруг национальной сборной, которая не сможет принять участие на всех крупнейших международных турнирах всех возрастов, значит ли это, что минское «Динамо» сконцентрируется на своих внутренних задачах в , немного пренебрегая развитием игроков для национальной сборной, в том числе молодых белорусов?

– То, что касается национальной сборной Беларуси, она всегда была, есть и будет. Не совсем корректное поведение со стороны , я думаю, что рано или поздно голова их станет холодной, они образумятся.

Ни один здравомыслящий человек не даст нормальный ответ на вопрос, почему национальная сборная Беларуси отстранена от международных турниров. Не даст ответ, который будет обоснован и ясен.

Я еще раз повторюсь, что сборная была, есть и будет, мы с этой целью берем много молодых белорусов в команду, потому что мы думаем про будущее, и будущее национальной сборной в том числе. Поэтому я бы попросил не ставить вопрос так, что сборной нет, – сказал Сергей Сушко.