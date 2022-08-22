Леонид Вайсфельд: «Очень удивила публикация минского «Динамо». Если хочешь выдать информацию, не нужно вырывать фразы из контекста»

прокомментировал мнение минского «Динамо» о себе из-за слов о .

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ ранее высказался о новом форварде клуба из Беларуси: «Вчера он еще Кубок Стэнли выигрывал, а сегодня на первенстве водокачки играет, грубо говоря. Рискованное подписание».

Минчане в своих социальных сетях ответили Вайсфельду, выразив несогласие с позицией эксперта: «Что имел в виду «золотой свисток России», бросаясь фразой про «первенство водокачки»? Или Леонид Владленович под первенством водокачки подразумевает уровень КХЛ?».

«Меня очень удивила публикация в социальных сетях минского .

В клубе либо не смотрели нашу передачу «Трансферы» вообще, либо умышленно выдернули фразу из контекста.

Я предположил, что подписание контракта с Пакеттом – это определенный риск.

Но не исключил возможности, что хоккеист сможет себя очень хорошо проявить в новой команде. Если ты хочешь выдать какую-то информацию, то не нужно вырывать фразы из контекста», – сказал Вайсфельд.