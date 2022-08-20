Леонид Вайсфельд: «Не решился бы назвать «Трактор» фаворитом Востока»

оценил перспективы в новом сезоне Фонбет КХЛ.

– Можно ли «Трактор» в этом сезоне считать одним из фаворитов Востока?

– Я думаю, что в прошлом сезоне команда в Челябинске была сильнее. Назвать «Трактор» фаворитом я бы не решился. Самые большие у меня сомнения насчет вратарской бригады. Хотя команда там остается хорошей и может ввязаться в борьбу за победу на Востоке.

– Уход пяти иностранных игроков будет болезненным для команды?

– Мне кажется, проблема в том, что руководство «Трактора» надеялось, что иностранцы останутся в команде. Судя по всему, вопрос решался до последнего. Если бы сразу понимали, что этих хоккеистов не будет, там бы серьезнее искали замену.

– Согласны вы с мнением, что «Трактор» в последние годы стал слишком зависим от иностранных игроков?

– Любая команда зависима от своих лидеров, а в «Тракторе» они были иностранцами. Те клубы, которые не обладают топ-бюджетами – хотя в Челябинские хорошие деньги, – не имеют возможности усилиться за счет россиян. Дело не в том, что «Трактор» покинули иностранцы, а в том, что покинули сильные игроки, – сказал хоккейный эксперт.