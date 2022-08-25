Вячеслав Фетисов: «Будь у нас футболисты уровня Месси, то сборная России имела бы шанс выступить на ЧМ-2022»

назвал условие, при котором сборная России могла бы сыграть на ЧМ-2022.

«Если бы у нас были футболисты уровня Лионеля Месси, то сборная России имела бы шанс выступить на чемпионате мира. То же и с хоккеем.

НХЛ – независимая от организация, там выступают хоккеисты с контрактами. всегда был продуманным в этом, он молодец.

Спорт – отдельно сложившаяся система, которая объединяет мировые противоречия.

– пример для всех лиг. Там больше разума, чем денег. Для них очень важны спортивные принципы», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.