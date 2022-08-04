Гендиректор «Трактора» о легионерах: «Мониторим европейский рынок, но акцент сделан на Северную Америку»

рассказал о селекционной работе «Трактора».

– Какие новости по приглашению иностранцев, идет ли работа, какие рынки рассматриваете?

– Работа ведется. У нас есть скаутская служба, она работает день и ночь, мы рассматриваем большое число игроков. Надеюсь, что все это приведет к положительному результату и наша команда усилится.

Мониторим европейский рынок, но акцент сделан на Северную Америку. Наш спортивный директор Евгений Цыбук сейчас находится за океаном, как раз просматривает потенциальных новичков.

– Интересен ли вам челябинский воспитанник , находящийся в статусе неограниченно свободного агента?

– У нас в нынешней ситуации немножко другие приоритеты в плане селекции, Сергей в курсе этого.

– Почему не стали рассматривать защитника ? Или он запросил слишком высокую зарплату?

– Точно такой же ответ. Другие приоритеты, его кандидатура не рассматривалась, даже не вели переговоры, – сказал генеральный директор .