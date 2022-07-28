Гендиректор «Трактора» о расторжении контракта с Бэйленом: «Это наиболее оптимальный вариант в текущей ситуации»

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Ник Бэйлен Хоккей

Иван Савин прокомментировал уход Ника Бэйлена из «Трактора».

«Контракт с Ником Бэйленом сегодня расторгнут по соглашению сторон. Права на защитника в КХЛ на три года остаются закреплены за «Трактором». В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны.

Клуб выражает Нику огромную благодарность за тот путь, который он проделал с командой за пять лет в Челябинске. Две бронзовые медали, весомые личные достижения, и, конечно, любовь болельщиков – все это оставит его имя в истории «Трактора», – сказал генеральный директор клуба.

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