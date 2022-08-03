Гендиректор «Трактора»: «Просьба к Бурдасову: полная нетерпимость к посредственности. Он должен быть лидером и примером для молодых»

Теги Трактор Иван Савин Антон Бурдасов КХЛ Сергей Калинин Чемпионат.com Хоккей

Иван Савин заявил, что Антон Бурдасов должен быть лидером «Трактора».

– Сильно рассчитываете на лидерские качества вернувшегося в родной город Антона Бурдасова?

– Да, безусловно. Наши цели совпадают с его целями, мы рассчитываем на Антона не только как на лидера на площадке, но и в целом в коллективе.

Моя просьба к нему: полная нетерпимость к посредственности. Антон должен быть лидером и примером для молодых хоккеистов во всех аспектах. Для нас это значимое приобретение, мы связываем с Бурдасовым наше ближайшее будущее.

– Аналогично можно сказать и про уже выступающего за «Трактор» капитана Сергея Калинина?

– 100%. Это связка опытных и многое повидавших лидеров, – сказал генеральный директор «Трактора».

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