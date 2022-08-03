Гендиректор «Трактора»: «Просьба к Бурдасову: полная нетерпимость к посредственности. Он должен быть лидером и примером для молодых»

заявил, что Антон Бурдасов должен быть лидером «Трактора».

– Сильно рассчитываете на лидерские качества вернувшегося в родной город ?

– Да, безусловно. Наши цели совпадают с его целями, мы рассчитываем на Антона не только как на лидера на площадке, но и в целом в коллективе.

Моя просьба к нему: полная нетерпимость к посредственности. Антон должен быть лидером и примером для молодых хоккеистов во всех аспектах. Для нас это значимое приобретение, мы связываем с Бурдасовым наше ближайшее будущее.

– Аналогично можно сказать и про уже выступающего за «Трактор» капитана ?

– 100%. Это связка опытных и многое повидавших лидеров, – сказал генеральный директор .