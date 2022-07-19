Хоккейную академию «Трактор» создадут в Челябинске до конца года

Теги Трактор Иван Савин КХЛ детский хоккей ТАСС Хоккей

Создание центра олимпийской подготовки по хоккею «Трактор» завершат в Челябинске в 2022 году. 

Руководителем центра станет Евгений Любимов, работавший до этого главным специалистом «Трактора» по спортивному развитию.

«Создание академии «Трактор» в Челябинске – это шаг давно назревший и необходимый в конкурентной среде детско-юношеского хоккея в нашей стране.

Хорошая и современная инфраструктура всегда являлась базисом для его развития, поэтому новый дворец, где будет аккумулирована вся работа академии и строительство которого идет полным ходом, станет важным шагом для выхода школы на более высокий уровень», – сказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин

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